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Україна завершила ратифікацію Римського статуту
- Микола Завтрогляд
- 26 Жовтня, 2024
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Зеленський відправив генерала, який почав роздавати інтерв’ю, на фронт?
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Навчання військ Білорусі біля кордону з Україною: реакція Держприкордонслужби
Держприкордонслужба України відстежує те, що відбувається вглиб території Білорусі для оцінки потенційних загроз фото: Держприкордонслужба України Демченко наголосив, що навчання на території Білорусі відбуваються постійно, […]