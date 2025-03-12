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Україна завершила ратифікацію Римського статуту

Ірина Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею (перший ліворуч) депонувала ратифікаційну грамоту фото: Facebook/Ірина Мудра Україна підписала Римський статут ще у […]

Зеленський відправив генерала, який почав роздавати інтерв’ю, на фронт?

  • 11 Лютого, 2025
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Генерал Наєв після звільнення Валерія Залужного втратив посаду Командувача об’єднаних сил ЗСУ на підставі указу президента від 11 лютого 2024 року фото: Сергій Наєв/Facebook «Офіційного […]

Навчання військ Білорусі біля кордону з Україною: реакція Держприкордонслужби

  • 8 Січня, 2025
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Держприкордонслужба України відстежує те, що відбувається вглиб території Білорусі для оцінки потенційних загроз фото: Держприкордонслужба України Демченко наголосив, що навчання на території Білорусі відбуваються постійно, […]