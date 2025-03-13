Перемир’я в Україні — за згоди РФ вогонь припиниться за кілька днів — Рубіо

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Зеленський і Шольц вшанували пам’ять полеглих героїв на Майдані Незалежності
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у сценарій, у якому РФ не виграє війну — деталі
- Микола Завтрогляд
- 5 Березня, 2025
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