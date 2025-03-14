“Був трохи саркастичним”: Трамп назвав жартом свою обіцянку завершити війну за 24 години (відео)

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Коболєв хотів повернути закордонні паспорти під приводом «боротьби з Росією». Суд відмовив
- Микола Завтрогляд
- 25 Жовтня, 2024
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Андрій Коболєв фото з відкритих джерел Обвинувачений Коболєв вимагав у ВАКСу повернути йому закордонні паспорти, щоб «розробляти санкції проти Росії на світовому рівні» Колишній голова […]
Військовослужбовці зможуть отримати нові послуги в «Дії»: Шмигаль розповів деталі
Експериментальний проєкт уряду розрахований на військовослужбовців та їхніх рідних фото з відкритих джерел Військовослужбовці зможуть оформити через «Дію» статус людини з інвалідністю внаслідок війни Кабінет […]
Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською
США заморозили на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу фото з відкритих джерел Нардепи вважають, що масштаб проблем, з якими стикнулась […]