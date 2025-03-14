який план насправді готує Путін

Пов'язані новини
Машков, Гусєва, Батирєв. Нацрада визнала відомих росіян загрозою національній безпеці
Деякі з акторів відвідували тимчасово окуповані території України колаж: glavcom.ua До переліку увійшли відомі актори, ведучі та журналісти Національна рада України з питань телебачення і […]
Президент вніс зміни до Положення про Генштаб ЗСУ
фото: Офіс президента України Указ набирає чинності з дня його опублікування Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України. Текст відповідного […]
Читав лекції з окопів. Зеленський призначив Федора Шандора послом в Угорщині
Світлина роботи викладача на фронті облетіла світові медіа фото: Facebook Tato Kai Про плани призначити Федора Шандора послом України в Угорщині стало відомо ще у […]