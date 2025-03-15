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Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп фото з відкритих джерел Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом […]
Ляшко розповів, чому МСЕК не ліквідували раніше
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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За словами міністра, термін для повноцінного запуску реформи передбачався «десь до 1 липня 2025 року» фото: Радіо Свобода Постанову уряду з планом реформи МСЕК затвердили […]
Ратифікація Римського статуту. Зеленський підписав другий необхідний закон
- Микола Завтрогляд
- 22 Жовтня, 2024
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Зеленський підписав закон, спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду фото: Офіс президента України Україна змінила […]