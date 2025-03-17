Запорізька АЕС і поступки територій: Трамп анонсував розмову з Путіним про Україну

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Орбан заявив, що Зеленський відмовився від перемир’я на Різдво. Реакція Офісу президента
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Порошенко каже, що готувався до санкцій і швидко записав звернення
Порошенко каже, що він мав усю інформацію про підготовку санкцій фото: Суспільне Львів Експрезидент каже, що не вірив, але готувався Експрезидент та депутат Петро Порошенко […]