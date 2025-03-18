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В Івано-Франківську троє чоловіків побили військового
- Микола Завтрогляд
- 2 Січня, 2025
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В Івано-Франківську затримали трьох чоловіків, які побили військового. Про це повідомила пресслужба обласної поліції в четвер, 12 вересня Джерела Zrada Today зазначають, що конфлікт побачили […]
Кандидат на посаду канцлера ФРН підтримав надання Україні німецької далекобійної зброї
Головний опонент Олафа Шольца підкреслив, що він та його партія розуміють необхідність завдавання далекобійних ударів по військових об’єктах ворога фото: Офіс президента України Німецький політик […]
Президент вніс зміни до Положення про Генштаб ЗСУ
фото: Офіс президента України Указ набирає чинності з дня його опублікування Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України. Текст відповідного […]