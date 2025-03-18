що буде з ТОТ — новини сьогодні

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В Івано-Франківську троє чоловіків побили військового

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Кандидат на посаду канцлера ФРН підтримав надання Україні німецької далекобійної зброї

  • 9 Грудня, 2024
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Головний опонент Олафа Шольца підкреслив, що він та його партія розуміють необхідність завдавання далекобійних ударів по військових об’єктах ворога фото: Офіс президента України Німецький політик […]