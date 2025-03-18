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Попит на розгляд дистанційних судових справ в Україні значно зріс – Вища рада правосуддя
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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Українці частіше стали використовувати дистанційні судові послуги фото з відкритих джерел Наразі в Україні зростає запит на дистанційний розгляд судових справ Як повідомляє Укрінформ, про […]
Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною
- Микола Завтрогляд
- 7 Листопада, 2024
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Зеленський та Орбан на саміті Європейської політичної спільноти фото: president.gov.ua/Офіс президента Раніше українська та угорська сторони домовилися працювати над двостороннім документом Проєкт двостороннього документа з […]
Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву
Польща виступатиме за подальшу допомогу Україні з боку ЄС фото: president.gov.ua/Офіс президента Україна та Польща працюватимуть разом з партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та […]