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Попит на розгляд дистанційних судових справ в Україні значно зріс – Вища рада правосуддя

Українці частіше стали використовувати дистанційні судові послуги фото з відкритих джерел Наразі в Україні зростає запит на дистанційний розгляд судових справ Як повідомляє Укрінформ, про […]

Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною

Зеленський та Орбан на саміті Європейської політичної спільноти фото: president.gov.ua/Офіс президента Раніше українська та угорська сторони домовилися працювати над двостороннім документом Проєкт двостороннього документа з […]

Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву

  • 15 Січня, 2025
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Польща виступатиме за подальшу допомогу Україні з боку ЄС фото: president.gov.ua/Офіс президента Україна та Польща працюватимуть разом з партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та […]