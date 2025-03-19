Пов'язані новини
Тимчасова спеціальна комісія Ради пропонує розформувати ТЦК
- Микола Завтрогляд
- 12 Листопада, 2024
- 0
Міноборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК фото з відкритих джерел Члени ТСК пропонують сформувати з працівників ТЦК понад 10 бригад Тимчасова спеціальна […]
У Плані перемоги Зеленського є таємний пункт для Трампа – Welt
- Микола Завтрогляд
- 16 Листопада, 2024
- 0
Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа фото з відкритих джерел Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати […]