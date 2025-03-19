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Тимчасова спеціальна комісія Ради пропонує розформувати ТЦК

Міноборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК фото з відкритих джерел Члени ТСК пропонують сформувати з працівників ТЦК понад 10 бригад Тимчасова спеціальна […]

У Плані перемоги Зеленського є таємний пункт для Трампа – Welt

Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа фото з відкритих джерел Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати […]