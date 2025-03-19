Розмова Трампа і Зеленського — обговорили запити України й РФ щодо перемир’я

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Офіс президента прокоментував чутки про переговори між Україною та РФ
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Джерело на Банковій розповіло, чи ведуться переговори між Україною та РФ фото: facebook/victoria.strakhova Financial Times повідомляла, що Україна нібито прагнула відновити переговори з РФ Повідомлення […]
Петиція з вимогою санкцій для Портнова набрала необхідні 25 тис. голосів
Андрій Портнов фото з відкритих джерел Тепер петицію про санкції проти Портнова має розглянути уряд Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО […]