30-денне перемир’я — технічні деталі обговорять найближчими днями — Подоляк

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Уряд відмовився збільшувати бюджетну підтримку військових частин у 2024 році – нардепка
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки для України фото: скріншот з відео Зеленський: Росія – ворог і вони спроможні піти на будь-яку країну Європи й […]
У Раді нардепи «ЄС» заблокували трибуну на фоні санкцій проти Порошенка (фото)
Соратники Порошенка заблокували трибуну фото: Volodymyr Viatrovych/Facebook Народні депутати піднялися на трибуну з плакатами «Україна – не Росія», «Ні диктатурі» та «Думайте про перемогу, а […]