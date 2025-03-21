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Рада схвалила створення єдиного реєстру військовослужбовців

  • 18 Грудня, 2024
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Нардепи підтримали ідею створення єдиної бази даних, яка міститиме інформацію про військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту фото з відкритих джерел За законодавчу ініціативу […]

Загроза масованої атаки: які посольства призупиняють роботу у Києві (список)

Закриття посольства США у Києві пов’язане зі ​​загрозою комбінованого нападу безпілотників і ракет У середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану […]