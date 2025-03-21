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Зеленський привітав українців із Різдвом (відео)
Володимир Зеленський звернувся до громадян із зворушливою промовою фото: Офіс президента Зеленський: Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна […]
Загроза масованої атаки: які посольства призупиняють роботу у Києві (список)
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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Закриття посольства США у Києві пов’язане зі загрозою комбінованого нападу безпілотників і ракет У середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану […]