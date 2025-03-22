у США заговорили про статус ТОТ — відео

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В.о. мера Чернігова заявив, що йде з посади через тиск
Олександр Ломако заявив, що керівники військових адміністрацій «взяли місто в облогу» фото з відкритих джерел Ломако заявив про тиск з боку керівництва військової адміністрації Секретар […]