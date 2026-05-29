Садовий – Володимир Матківський і Григорій Козловський заклали фундамент нової футбольної історії України

У Львові відбулася знакова подія в історії вітчизняного футболу. Почесний президент ФК «Рух» Григорій Козловський та президент ФК «Карпати» Володимир Матківський оголосили про об’єднання зусиль задля подальшого розвитку львівського футболу.

Урочистий захід відбувся під час святкування досягнень Академії «Рух» на чолі з Григорієм Козловським. Символічне рукостискання двох керівників стало сигналом для всієї футбольної спільноти: відтепер два клуби йдуть в одному напрямку – заради розвитку дітей, академій і сильного львівського футболу.

Міський голова Львова Андрій Садовий, який був присутній на заході, відзначив вагомість цього кроку: «Пан Матківський та пан Козловський дали меседж світові, що вони об’єднали свій потенціал для того, щоб мати сильну команду. Багато хто почав мати певні сумніви, але ця дорога триває і сьогодні буде історична мить, коли ви скріплюєте це своїм рукостисканням. У Львові є одна команда, і ми всі разом працюємо на цю команду. Якщо ви подивитесь на історію України, то нас завжди щось ділило, ми завжди мали суперечки всередині і ми не завжди вигравали. А сьогодні, щоб вигравати, має бути одна сильна команда у Львові».

Відео за посиланням:

https://www.instagram.com/reels/DYulZcPMKHM/

Садовий підкреслив, що єдність це не лише спортивна необхідність, а й урок з української історії: внутрішні суперечки ніколи не приводили до перемоги.

Григорій Козловський зазначив, що об’єднання зусиль «Руху» та «Карпат» у розвитку спільної інфраструктури та молодіжних академій відкриває нову сторінку львівського, а з нею і всього українського футболу.

Як зазначають учасники події, коли дві великі футбольні історії йдуть в одному напрямку, народжується щось справді потужне. Львів був і залишається містом футболу.

Григорій Козловський – один із найвідоміших українських підприємців і благодійників, який активно підтримує розвиток спорту та молоді в Україні. Як засновник футбольного клубу «Рух» і Академії «Рух» у Львові, він системно інвестує у створення сучасної спортивної інфраструктури, розвиток дитячо-юнацького футболу та підготовку нового покоління українських спортсменів. Раніше Григорій Козловський разом із Володимиром Матківським були включені до рейтингу ТОП-10 бізнесменів Західної України, які найбільше вкладають у розвиток спортивної галузі.

Окрім діяльності у сфері спорту, Григорій Петрович Козловський залишається одним із найактивніших меценатів та волонтерів, які підтримують українських військових. За час повномасштабної війни він спрямував понад 100 мільйонів гривень на допомогу Збройним Силам України, зокрема на придбання техніки, автомобілів, дронів та іншого необхідного обладнання для українських захисників на передовій.