Садовой – Григорий Козловский и Владимир Маткивский заложили фундамент новой футбольной истории Украины

Во Львове состоялось знаковое событие в истории отечественного футбола. Почетный президент ФК «Рух» Григорий Козловский и президент ФК «Карпаты» Владимир Маткивский объявили об объединении усилий ради дальнейшего развития львовского футбола.

Торжественное мероприятие состоялось во время празднования достижений Академии «Рух» во главе с Григорием Козловским. Символическое рукопожатие двух руководителей стало сигналом для всего футбольного сообщества: отныне два клуба идут в одном направлении – ради развития детей, академий и сильного львовского футбола.

Мэр Львова Андрей Садовой, присутствовавший на мероприятии, отметил значимость этого шага: «Господин Маткивский и господин Козловский дали месседж миру, что они объединили свой потенциал для того, чтобы иметь сильную команду. Многие начали испытывать определенные сомнения, но этот путь продолжается, и сегодня будет исторический момент, когда вы скрепляете это своим рукопожатием. Во Львове есть одна команда, и мы все вместе работаем на эту команду. Если вы посмотрите на историю Украины, то нас всегда что-то разделяло, у нас всегда были споры внутри, и мы не всегда побеждали. А сегодня, чтобы побеждать, должна быть одна сильная команда во Львове».

Садовой подчеркнул, что единство – это не только спортивная необходимость, но и урок из украинской истории: внутренние споры никогда не приводили к победе.

Григорий Козловский отметил, что объединение усилий «Руха» и «Карпат» в развитии общей инфраструктуры и молодежных академий открывает новую страницу львовского, а с ней и всего украинского футбола.

Как отмечают участники события, когда две большие футбольные истории идут в одном направлении, рождается что-то действительно мощное. Львов был и остается городом футбола.

Григорий Козловский – один из самых известных украинских предпринимателей и благотворителей, который активно поддерживает развитие спорта и молодежи в Украине. Как основатель футбольного клуба «Рух» и Академии «Рух» во Львове, он системно инвестирует в создание современной спортивной инфраструктуры, развитие детско-юношеского футбола и подготовку нового поколения украинских спортсменов. Ранее Григорий Козловский вместе с Владимиром Маткивским были включены в рейтинг ТОП-10 бизнесменов Западной Украины, которые больше всего вкладывают в развитие спортивной отрасли.

Помимо деятельности в сфере спорта, Григорий Петрович Козловский остается одним из самых активных меценатов и волонтеров, поддерживающих украинских военных. За время полномасштабной войны он направил более 100 миллионов гривен на помощь Вооруженным Силам Украины, в частности на приобретение техники, автомобилей, дронов и другого необходимого оборудования для украинских защитников на передовой.