Постачали війську бракований РЕБ і завищували ціни на комплектуючі: суд арештував майно компанії «УкрАрмоТех»

В українській обороці новий скандал. Шевченківський районний суд Києва в рамках слідства арештував усі банківські рахунки ТОВ «УкрАрмоТех», яке постачало Силам оборони бронемашини GYURZA з комплектуючими за завищеними на 15-230% цінами та з неякісним обладнанням для протидії дронам. Про це йдеться в матеріалах, оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Компанія ставила на бойові броньовики системи РЕБ «МОROK 5» розробки та виробництва компанії Tactical Technology різних модифікацій. Під час випробувань ці системи виявилися абсолютно неробочими проти FPV-дронів. Попри це, торік Міноборони України кодифікувало бронеавтомобіль GYURZA 02, йдеться в повідомленні ресурсу “Мілітарний”.

Паралельно слідство встановило масштабну схему завищення вартості комплектуючих через чеських посередників — компанії STAR INVESTMENT CZ WEST S.R.O. та PRODUCTIVITY INVESTMENT A.S.

Вартість автомобільних шасі з ОАЕ, США та Китаю завищували на 15–230% через чеські фірми-прокладки. В той ж час як директор компанії особисто зняв у Чехії понад $14 млн, а його заступник через ті самі закордонні рахунки купив собі двигун для Ferrari за €24 тисячі, зазначає Телеграм-канал “Лачен пише”.

Бронемашини з цими системами РЕБ виготовляли на замовлення «Агенції оборонних закупівель», Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) і ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).