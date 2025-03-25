Домовленість США і РФ про експорт є послабленням санкцій — Зеленський

Пов'язані новини
Нардеп Чернєв про ефективність українських ракет: Скоро будуть конкретні результати
- Микола Завтрогляд
- 22 Жовтня, 2024
- 0
Народний депутат повідомив про проблеми з комплектуючими для українських ракет фото з відкритих джерел Нардеп Чернєв про ефективність українських ракет: Скоро будуть конкретні результати Деякі […]
Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
- 0
Володимира Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 27 вересня 2024 року фото з відкритих джерел Зеленський підкреслив, що Київ «не знає більше дієвих альянсів», […]
20 років Помаранчевої революції. Роман Безсмертний назвав політика, якого дуже недооцінили українці
- Микола Завтрогляд
- 18 Листопада, 2024
- 0
Зліва направо: Олександр Омельченко, Іван Плющ, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, 2001 рік фото: day.kyiv.ua «Між тим, яким був Іван Степанович (Плющ), і тим, як його […]