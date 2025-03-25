Переговори США і РФ — спільну заяву не ухвалили через позицію України

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Стало відомо, коли Міноборони завершить законопроєкт про умови демобілізації
- Микола Завтрогляд
- 14 Листопада, 2024
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Новий член парламенту Таміла Ташева прийняла зараз присягу фото: фракція «Голос» у Верховній Раді України Тепер у парламенті працює 401 народний обранець Сьогодні, 6 грудня, […]