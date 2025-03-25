Переговори США і РФ — спільну заяву не ухвалили через позицію України

Опубліковано

Пов'язані новини

Стало відомо, коли Міноборони завершить законопроєкт про умови демобілізації

Роман Костенко повідомив деталі про демобілізацію фото з відкритих джерел (ілюстративне) Наразі невідомо, які механізми звільнення бійців зі служби запропонує Міноборони До 18 грудня 2024 […]

«Поболить і перестане». «Слуга народу» дав пораду прихильникам Порошенка

  • 13 Лютого, 2025
  • 0

Політик наголосив, що по-декому санкції переважно економічні і «занадто легкі, щоб стверджувати, що вони на щось суттєво впливають фото: facebook.com/marikovski «Боголюбов, Жеваго – утікли, Коломойський […]