США й Україна обговорюють перемир’я — AFP — останні новини

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Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців на Курщині – Зеленський

  • 16 Грудня, 2024
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14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині фото з відкритих джерел Сили оборони та українська розвідка з’ясовують інформацію про реальні втрати підрозділів […]