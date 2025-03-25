США й Україна обговорюють перемир’я — AFP — останні новини

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14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині фото з відкритих джерел Сили оборони та українська розвідка з’ясовують інформацію про реальні втрати підрозділів […]
Зеленський нагородив понад 400 захисників України, з них – 78 посмертно
Указом президента України нагороджений 291 нацгвардієць, з них 71 – посмертно фото: Офіс президента України Указ президента №797/2024 від 2 грудня оприлюднений на сайті глави […]