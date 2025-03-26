“Класична російська маячня”: у Зеленського назвали дату старту 30-денного перемир’я з РФ

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Президент назвав обов’язкову умову для наближення миру
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Міненерго повідомило, скільки разів цьогоріч РФ атакувала українську енергетику
- Микола Завтрогляд
- 28 Листопада, 2024
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Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення фото: Stas Kozliuk Ворог цього року неодноразово масовано атакував українські енергетичні об’єкти Російська Федерація здійснила вже 11-ту за […]