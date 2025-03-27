у США розкрили деталі угоди

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- Микола Завтрогляд
- 3 Листопада, 2024
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Лубінець вимагає від РФ списки військовополонених фото з відкритих джерел Раніше Росія заявляла, нібито Україна відмовилась від чергового обміну полоненими Нещодавно в РФ заявили, що […]
Власник Telegram-каналу «Джокер» міг незаконно знятися з військового обліку – ЗМІ
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- 21 Листопада, 2024
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Роман Кравець з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав за кордон фото з відкритих джерел 16 липня Голосіївський територіальний центр комплектування зняв Кравця з військового […]
Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю
Посол Оксана Драмарецька зауважила, що десь 25 тис. українців потрапили до США транзитом через Мексику фото: Reuters «Мексика вважає, що зброя для України призведе до […]