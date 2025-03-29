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Нардепи Яременко та Порошенко ледь не побилися в парламенті (відео)

  • 19 Грудня, 2024
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Між депутатами в Раді почалася штовханина скріншот з відео «Слуга» Яременко звинуватив главу «ЄС» у відсутності під час першого голосування за виключення Бойка з парламентського […]