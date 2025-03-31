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Сирський та Остін обговорили ситуацію на найважчих ділянках фронту та допомогу ЗСУ
- Микола Завтрогляд
- 22 Жовтня, 2024
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Сирський наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки України озброєнням і військовою технікою з боку союзників, насамперед США фото: Олескандр Сирський, Facebook Сирський поінформував главу […]
Зеленський: є рішення, які можна реалізувати цими тижнями та місяцями заради безпеки
Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті фото: Офіс президента «Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з […]
Мінкульт відреагував на критику телемарафону з боку Єврокомісії
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Держава припинить підтримку телемарафону після завершення воєнного стану фото з відкритих джерел Міністр Микола Точицький зазначив, що рекомендації Єврокомісії стосовно телемарафону «взяті до уваги» Європейська […]