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Сирський та Остін обговорили ситуацію на найважчих ділянках фронту та допомогу ЗСУ

Сирський наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки України озброєнням і військовою технікою з боку союзників, насамперед США фото: Олескандр Сирський, Facebook Сирський поінформував главу […]

Зеленський: є рішення, які можна реалізувати цими тижнями та місяцями заради безпеки

  • 30 Листопада, 2024
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Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті фото: Офіс президента «Готуємось зараз до доволі активної роботи в грудні – роботи з […]

Мінкульт відреагував на критику телемарафону з боку Єврокомісії

Держава припинить підтримку телемарафону після завершення воєнного стану фото з відкритих джерел Міністр Микола Точицький зазначив, що рекомендації Єврокомісії стосовно телемарафону «взяті до уваги» Європейська […]