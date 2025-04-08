Говорячи про територіальні поступки України, Спартц прагне сподобатися Трампу – політолог Петро Олещук

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Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 млрд від МВФ – Шмигаль
- Микола Завтрогляд
- 15 Листопада, 2024
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Шмигаль подякував команді Міжнародного валютного фонду за послідовну допомогу нашій державі у складні часи фото: Денис Шмигаль, Facebook За словами Шмигаля, МВФ дав високу оцінку […]
Польський віцепрем’єр заявив, що Україна втягує Польщу у війну. Реакція МЗС
- Микола Завтрогляд
- 6 Листопада, 2024
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Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський вважає, що Україна прагне втягнути його країну у війну, вимагаючи збивати російські ракети фото: РАР МЗС нагадало, що Росія веде війну […]