Говорячи про територіальні поступки України, Спартц прагне сподобатися Трампу – політолог Петро Олещук

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