ризики та перспективи для країни

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Зеленський повідомив, скільки повітряних цілей збили пілоти F-16 під час атаки РФ
- Микола Завтрогляд
- 17 Листопада, 2024
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Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів різних типів фото ілюстративне Сьогодні пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей Пілоти F-16 знищили […]
Олександр Свіщов: 2025 рік стане роком нових досягнень для українського водного поло
- Микола Завтрогляд
- 7 Лютого, 2025
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Президент Федерації водного поло України, успішний бізнесмен, спортивний інвестор і благодійник Олександр Свіщов розповів про перспективи українського водного поло та свої плани на 2025 рік. […]