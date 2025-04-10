Чи готова Україна заморозити статус ТОТ на 15 років: у Зеленського відповіли

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Війна закінчиться за пів року? Експосол Чалий прокоментував заяву Трампа
Трамп виступив під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго з нагоди затвердження Конгресом його перемоги на виборах фото з відкритих джерел За словами дипломата, […]