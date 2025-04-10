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Масштабна корупційна схема: радник міністра оборони заплатив 150 тисяч доларів за призначення Жумаділова керівником АОЗ і ДОТ

В медіа надійшло повідомлення про масштабну корупційну схему, пов’язану з внесенням неправомірного указу міністра оборони України Рустема Умерова до Єдиного державного реєстру. За даними джерел, […]