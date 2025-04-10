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фото: Слово і Діло Засідання Радбезу ООН відбудеться сьогодні о 22:15 Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. […]

Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

Київ, 23 січня 2025 року – Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на […]