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Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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фото: Слово і Діло Засідання Радбезу ООН відбудеться сьогодні о 22:15 Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. […]
Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 23 Січня, 2025
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Київ, 23 січня 2025 року – Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на […]
Зеленський нагородив понад 400 захисників України, з них – 78 посмертно
Указом президента України нагороджений 291 нацгвардієць, з них 71 – посмертно фото: Офіс президента України Указ президента №797/2024 від 2 грудня оприлюднений на сайті глави […]