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Атака на Київ під час візиту Стармера: Зеленський пообіцяв відповідь

  • 16 Січня, 2025
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Президент наголосив, що з подібними атаками Україна стикається щодня фото: president.gov.ua/Офіс президента Падіння уламків безпілотників було зафіксовано одразу у п’яти районах Києва Україна готується передати […]

Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

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