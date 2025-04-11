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Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії
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Атака на Київ під час візиту Стармера: Зеленський пообіцяв відповідь
Президент наголосив, що з подібними атаками Україна стикається щодня фото: president.gov.ua/Офіс президента Падіння уламків безпілотників було зафіксовано одразу у п’яти районах Києва Україна готується передати […]
Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК
- Микола Завтрогляд
- 18 Листопада, 2024
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Президент підписав закон, який Рада ухвалила ще наприкінці жовтня фото: president.gov.ua/Офіс президента Адвокати або інші уповноважені представники людей з інвалідністю матимуть права бути присутніми на […]