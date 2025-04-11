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«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком
Масаші Накаґоме, посол Японії в Києві скрін із відео Посол Японії в Києві Масаші Накаґоме привітав українців із новим 2025 роком Новопризначений голова посольства Японії […]