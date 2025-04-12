Трамп хоче піти на третій термін

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Сікорський назвав головну роль Польщі у війні України з РФ
Очільник польського МЗС наголосив, що усі речі, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи фото: Польське радіо За словами Сікорського, ідея відправки […]
Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу в Південній Кореї
фото з відкритих джерел Глава української держави висловив щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Сан Моку Президент України Володимир Зеленський […]