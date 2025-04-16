ексзаступник голови ОП Смирнов відреагував на нові підозри

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У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що електронні цигарки нібито становлять «потенційно знижений ризик», саме тому доречно не збільшувати акциз порівно колаж: glavcom.ua Депутати суттєво збільшили […]
Міськради, які порушують мовний закон: перелік від омбудсмена
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Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 14 Листопада, 2024
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Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні фото: Hannah Beier, Bloomberg «Скоро ви побачите […]