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Стала відома дата наступного засідання у форматі «Рамштайн»
Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайну» фото: АР Поки невідомо, чи буде засідання «Рамштайну» в […]
Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Лещик працювала начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена фото з відкритих джерел Колишній освітній омбудсмен привітав нову очільницю відомства та запевнив, що буде […]