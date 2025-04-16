Пов'язані новини
Сотні бригад потребують техніки. Зеленський прокоментував вимогу знизити мобілізаційний вік
За словами президента, партнери вимагають посилити мобілізацію, однак не повністю змогли забезпечити вже наявні бригади ЗСУ фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Західні партнери тиснуть на Україну з […]
Прем’єр Словаччини звинуватив Зеленського у спробі підкупу
Володимир Зеленський та Роберт Фіцо фото з відкритих джерел Зеленський нібито пропонував Фіцо 500 млн євро, якщо він проголосує за членство України в НАТО Прем’єр-міністр […]
«Поболить і перестане». «Слуга народу» дав пораду прихильникам Порошенка
Політик наголосив, що по-декому санкції переважно економічні і «занадто легкі, щоб стверджувати, що вони на щось суттєво впливають фото: facebook.com/marikovski «Боголюбов, Жеваго – утікли, Коломойський […]