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Сотні бригад потребують техніки. Зеленський прокоментував вимогу знизити мобілізаційний вік

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За словами президента, партнери вимагають посилити мобілізацію, однак не повністю змогли забезпечити вже наявні бригади ЗСУ фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Західні партнери тиснуть на Україну з […]

«Поболить і перестане». «Слуга народу» дав пораду прихильникам Порошенка

  • 13 Лютого, 2025
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Політик наголосив, що по-декому санкції переважно економічні і «занадто легкі, щоб стверджувати, що вони на щось суттєво впливають фото: facebook.com/marikovski «Боголюбов, Жеваго – утікли, Коломойський […]