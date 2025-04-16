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Вибори через шість місяців? Брат спікера Стефанчука відцурався від своїх слів
- Микола Завтрогляд
- 30 Жовтня, 2024
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Нардеп тепер наголошує, що «будь-які розмови про початок виборчого процесу і про вибори можуть розпочатись виключно лише після перемоги України» фото: Facebook / Стефанчук Микола […]
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів з українським урядом фото: Уряд ФРН Візит міністра оборони раніше не анонсувався з міркувань безпеки Уранці, 14 […]
Запоріжжя повністю завершило будівництво фортифікацій
Шмигаль заявив, що на Запоріжжі було зроблено сотні кілометрів оборонних ліній фото з відкритих джерел У Запорізькій області було підготовлено 358 військових опорних пунктів Уряд […]