Трамп розповів, чи вважає Зеленського винним у війні в Україні

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- Микола Завтрогляд
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У Польщі є три генеральні консульства Росії фото з відкритих джерел Київ розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі […]
Родина глави Держгеонадр Романа Опімаха на третьому році війни винайняла квартиру в Іспанія
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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Роман Опімах фото з відкритих джерел За 2023 рік на у Держгеонадрах Опімах заробив 905 505 грн, та вказав що має готівкою $20 тис. і […]