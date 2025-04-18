Венс оцінив хід переговорів про припинення вогню

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Названо нового радника міністра культури та стратегічних комунікацій
- Микола Завтрогляд
- 28 Жовтня, 2024
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Дмитро Золотухін повідомив про свою нову посаду фото з відкритих джерел Дмитро Золотухін раніше обіймав посаду заступника міністра інформації Виконавчого директора «Інституту постінформаційного суспільства» і […]