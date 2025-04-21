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«Обійми з Путіним не допоможуть». Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Президент виступив на саміті Європейської політичної спільноти фото: president.gov.ua/Офіс президента Глава держави наголосив, що за агресію повинна платити Росія, а не Україна Президент Володимир Зеленськи […]