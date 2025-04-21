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- Микола Завтрогляд
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- Микола Завтрогляд
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Фракція «Слуга народу» під час голосувань забезпечує понад 85% голосів «за» фото з відкритих джерел «ЄС», «Голос», «Батьківщина» частіше голосують за звільнення, призначення підтримують рідко […]
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- Микола Завтрогляд
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Президент виступив на саміті Європейської політичної спільноти фото: president.gov.ua/Офіс президента Глава держави наголосив, що за агресію повинна платити Росія, а не Україна Президент Володимир Зеленськи […]