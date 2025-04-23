В США розпустили групу, яка займалась розслідуваннями воєнних злочинів РФ проти України, — WP

Пов'язані новини
Під Новий рік Милованов одержав солідну виплату з-за кордону
На початку року розгорівся «поштовий» скандал, пов’язаний із прізвищем Тимофія Милованова фото: Тимофій Милованов/Facebook Радник Єрмака щомісяця декларує майже 300 тис. грн зарплати як член […]
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
Трубопровід «Дружба» є одним з основних маршрутів постачання нафти до країн Центральної Європи фото з відкритих джерел Згідно з контрактом, транзит російської нафти через територію […]
США отримали додаткові сигнали Кремля — новини сьогодні
- Микола Завтрогляд
- 14 Березня, 2025
- 0