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Ізраїль запропонував передавати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю, яка виробляється у РФ
Зустріч посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель фото: посольство України в Ізраїлі Офіційний Тель-Авів має намір передати Україні […]
Британія призначила торгового представника в Україні
Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу фото з відкритих джерел Собел: Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство […]
Шапран під прицілом СБУ – правоохоронці взялись за спецдозволи дублюючих фірм “Юніграну”
- Микола Завтрогляд
- 13 Лютого, 2025
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Служба безпеки України (СБУ) ініціювала судові процеси щодо визнання недійсними угод про купівлю-продаж спеціальних дозволів на користування надрами. У центрі уваги опинилися активи, що належали […]