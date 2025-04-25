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Ізраїль запропонував передавати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю, яка виробляється у РФ

  • 21 Січня, 2025
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Зустріч посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель фото: посольство України в Ізраїлі Офіційний Тель-Авів має намір передати Україні […]

Британія призначила торгового представника в Україні

  • 30 Січня, 2025
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Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу фото з відкритих джерел Собел: Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство […]

Шапран під прицілом СБУ – правоохоронці взялись за спецдозволи дублюючих фірм “Юніграну”

Служба безпеки України (СБУ) ініціювала судові процеси щодо визнання недійсними угод про купівлю-продаж спеціальних дозволів на користування надрами. У центрі уваги опинилися активи, що належали […]