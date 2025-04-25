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Зеленський відреагував на скандал з переведенням фахівців Повітряних сил до піхоти

  • 14 Січня, 2025
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Президент провів розмову з командувачем Повітряних сил фото: president.gov.ua/Офіс президента Зеленський доручив не зменшувати склад авіатехніків та інших спеціалістів Повітряних сил Президент України Володимир Зеленський […]

Масований обстріл України: Зеленський повідомив, скільки ракет випустила РФ

  • 13 Грудня, 2024
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Повітряним силам вдалося збити 81 російську ракету фото з відкритих джерел Окупанти завдали один з найбільш масштабних ударів по українській енергетиці Ворог здійснив черговий масований […]