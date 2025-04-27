у РФ заявили про згоду на «безумовне» перемир’я в Україні

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Професійний юрист чи «чорний реєстратор» на службі підсанкційного бізнесу? Приватний нотаріус з Одеси – Микола Володимирович Журавель – потрапив до поля зору журналістів через підозри […]
Перемир’я в Україні – Київ готує дорожню карту лінії фронту
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