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Мін’єд чи інакше? Чернишов оголосив скорочену назву нового міністерства
Олексій Чернишов зауважив, що затверджено скорочену назву Міністерства національної єдності України фото: Міністерство національної єдності України Уряд схвалив створення Агенції національної єдності Сьогодні, 24 січня, […]
Президент Румунії проігнорував Орбана на саміті Європейської політичної спільноти
- Микола Завтрогляд
- 7 Листопада, 2024
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Йоханніс повернувся до Орбана спиною й пішов у інший бік скріншот з відео Румунський президент удав, що не помітив главу угорського уряду Саміт Європейської політичної […]
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
Марина Порошенко підставила плече чоловіку: намагається скасувати арешт майна у судах фото: Марина Порошенко/Facebook Більше трьох років нерухомість, земельні ділянки, частки у низці компаній родини […]