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Народні депутати стали менше голосувати «проти» після початку великої війни

Деякі нардепи після повномасштабного вторгнення РФ під час голосування почали частіше тиснути кнопку «за» фото з відкритих джерел Народні депутати стали частіше не голосувати або […]

Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента

  • 16 Січня, 2025
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Зеленський зробив заяву про завершення війни фото: скріншот з відео За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться США та Китай Україна має можливість […]

Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК

  • 4 Грудня, 2024
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За словами Ляшка, швидкість запровадження реформ військово-лікарських комісій залежить від Міністерства оборони фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Військово-лікарські комісії буде реформовано протягом шести місяців у два етапи. […]