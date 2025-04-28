Пов'язані новини
Народні депутати стали менше голосувати «проти» після початку великої війни
- Микола Завтрогляд
- 12 Листопада, 2024
- 0
Деякі нардепи після повномасштабного вторгнення РФ під час голосування почали частіше тиснути кнопку «за» фото з відкритих джерел Народні депутати стали частіше не голосувати або […]
Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента
Зеленський зробив заяву про завершення війни фото: скріншот з відео За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться США та Китай Україна має можливість […]
Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК
За словами Ляшка, швидкість запровадження реформ військово-лікарських комісій залежить від Міністерства оборони фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Військово-лікарські комісії буде реформовано протягом шести місяців у два етапи. […]