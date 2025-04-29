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Єрмак розповів, коли Україна буде готова до перемовин з РФ
За словами глави Банкової, для початку переговорів Україна повинна бути сильною фото з відкритих джерел Питання переговорів України та Росії для припинення війни вже тривалий […]
Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський
- Микола Завтрогляд
- 24 Листопада, 2024
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Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від нових російських ракет ,каже Зеленський фото: Офіс президента «Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати […]