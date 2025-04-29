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Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський

Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від нових російських ракет ,каже Зеленський фото: Офіс президента «Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати […]