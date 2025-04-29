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Ексгенпрокурора Костіна призначать послом в одну з європейських країн

  • 13 Грудня, 2024
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Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів фото: Reuters Повідомляється, шо Костіна від початку планували залишити в команді президента […]