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Зеленський висловився про другий термін президентства
Лекс Фрідман (справа) і Володимир Зеленський фото: Lex Fridman/X Глава держави пояснив, від чого залежатиме його рішення щодо другого президентського терміну Говорити про вибори до […]
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У 2000-2005 роках Рябікін був народним депутатом України, працював у комітеті Верховної Ради з питань правової політики фото з відкритих джерел Рябікін займав посаду посла […]