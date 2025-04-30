Кремль заявив про можливість укладання мирної угоди без участі США

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Україна заборонила діяльність проросійської Словʼянської партії
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг»
- Микола Завтрогляд
- 15 Листопада, 2024
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На даний час одну відзнаку отримали 198 військовослужбовців фото з відкритих джерел Військовослужбовців, нагороджених трьома «Хрестами бойових заслуг», безкоштовно хоронитимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі […]
Що буде з коштовною яхтою Медведчука? Глава АРМА дала прогноз
92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі фото з відкритих джерел Олена Дума пообіцяла, що перед продажем судна буде проведено незалежну оцінку […]