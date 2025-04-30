про що говорили Трамп та Зеленський у Римі та коли буде перемир’я, — ЗМІ

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Зеленський розповів, як операція в Курській області вплинула на обмін полоненими
- Микола Завтрогляд
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СБУ повідомила про підозру у державній зраді нардепу Новинському: деталі
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