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- Микола Завтрогляд
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Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину
- Микола Завтрогляд
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Лубінець: Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території України фото з відкритих джерел Нардепка: […]
Зеленський прокоментував чутки про звільнення Умєрова та Буданова
- Микола Завтрогляд
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Коментуючи потенційне звільнення посадовців, Зеленський заявив, що «не збирався це робити» фото з відкритих джерел Раніше у мережі з’явилася інформація, що Офіс президента нібито планує […]