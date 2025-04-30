Пов'язані новини

Україна розірвала угоду про повітряне сполучення з Іраном

Введення санкцій проти Ірану передбачало припинення авіасполучення між країнами фото з відкритих джерел Угода між Україною та Іраном була чинною понад 30 років Кабінет міністрів […]

Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину

Лубінець: Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території України фото з відкритих джерел Нардепка: […]

Зеленський прокоментував чутки про звільнення Умєрова та Буданова

Коментуючи потенційне звільнення посадовців, Зеленський заявив, що «не збирався це робити» фото з відкритих джерел Раніше у мережі з’явилася інформація, що Офіс президента нібито планує […]