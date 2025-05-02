США та Україна можуть десятиліття або більше чекати прибутку, — Reuters

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що буде якщо Україна та РФ не погодяться на мир
- Микола Завтрогляд
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Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор
Володимир Зеленський вважає, що в ЗСУ недостатня кількість далекобійних ракет і дронів фото з відкритих джерел РФ цього тижня атакувала Україну 750 ударними дронами Цього […]
Змінилася дата святкування Дня ракетних військ і артилерії: указ президента
- Микола Завтрогляд
- 2 Листопада, 2024
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День ракетних військ і артилерії українці відзначатимуть у грудні фото: командування об`єднаних сил ЗСУ До сьогоднішнього указу День ракетних військ і артилерії відзначалося 3 листопада […]